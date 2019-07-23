Марезу можуть заборонити в'їзд в Єгипет – алжирець не потиснув руку прем'єр-міністру країни на нагородженні КАН-2019

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Алжиру Ріяд Марез може втратити можливість ще колись побачити єгипетські піраміди.

Керівництво Єгипту може позбавити Ріяда Мареза в'їзду в країну, повідомляє Awarenessng.

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28-річний алжирець не потис руку прем'єр-міністру Єгипту Мустафі Мадбулі та міністру спорту Ашрафу Собхі, що і викликало обурення у керівних колах країни.

Нагадаємо, саме збірна Алжиру перемогла на КАН-2019, і Марез на правах капітана першим отримував головний трофей турніру, привітавшись лише з президентом ФІФА Джанні Інфантіно і ще одним чиновником.

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