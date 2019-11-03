Марез звинуватив чемпіона світу з боксу в заграванні з його дружиною

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез має серйозні претензії до чемпіона світу з бокусу Деотея Вайлдера.

Футболіста обурили прояви уваги боксера до його дружини Ріти Джохал, інформує The Sun.

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Дівчину помітили з боксером в нічному клубі Liv, де вони мило спілкувалися, сміялися і жартували. У цьому клубі часто відпочивають футболісти, зокрема деякі партнери Мареза по Манчестер Сіті. Подруги дівчини з великими труднощами відтягнули її від Вайлдера. Сам боксер умовляв її залишитися.

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер є чинним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC.

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