toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Марез звинуватив чемпіона світу з боксу в заграванні з його дружиною

10:37 96 Читать на русском
Марез звинуватив чемпіона світу з боксу в заграванні з його дружиною
Ріта Джохал та Ріяд Марез / The Sun

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез має серйозні претензії до чемпіона світу з бокусу Деотея Вайлдера.

Футболіста обурили прояви уваги боксера до його дружини Ріти Джохал, інформує The Sun.

Марезу можуть заборонити в'їзд в Єгипет – алжирець не потиснув руку прем'єр-міністру країни на нагородженні КАН-2019

Дівчину помітили з боксером в нічному клубі Liv, де вони мило спілкувалися, сміялися і жартували. У цьому клубі часто відпочивають футболісти, зокрема деякі партнери Мареза по Манчестер Сіті. Подруги дівчини з великими труднощами відтягнули її від Вайлдера. Сам боксер умовляв її залишитися.

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер є чинним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах

blog_ava
Роналду вдарив ліктем захисника Торіно – арбітр проігнорував грубість зірки Ювентуса
08:26
899
Теги
Ріяд Марез Ріяд Марез Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Аталанта
13:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук