Марез розлучився з дружиною – нова супутниця алжирця зустрічалася з Агуеро, а її батько грав за Манчестер Сіті

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез вирішив розпочати нові стосунки, заради чого покинув свою дружину, яка народила йому двох дітей.

Алжирський вінгер "містян" Ріяд Марез розлучився зі своєю дружиною Рітою Джохал, у шлюбі з якою перебував з 2015 року. За цей час у подружжя народилися дві доньки, але це не вберегло стосунки. Новою пасією 28-річного Мареза стала Тейлор Ворд – англійська модель, молодша від нього на 6 років. Вона є донькою Доун Ворд – зірки одного з популярних британських реаліті-шоу, – та Ешлі Ворда (екс-футболіста, який свого часу перебував у системі Манчестер Сіті, щоправда, провів лише 1 матч за першу команду).

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Днями Марез влаштував побачення з Тейлор, на якому були присутні найближчі друзі дівчини. Для цього вінгер Манчестер Сіті орендував окрему VIP-кімнату в елітному відпочинковому комплексі міста. Це обійшлося йому у 5 тисяч фунтів, повідомляє The Sun.

Раніше дівчина відмовлялася зустрічатися з Марезом, але змінила своє рішення після розлучення алжирця з дружиною. Цікаво, що ще минулого року Тейлор перебувала у стосунках з лідером Ман Сіті – Серхіо Агуеро.

До слова, минулого року спалахнув скандал навколо дружини Мареза, яка у нічних клубах загравала з боксерами – зокрема, Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером.

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