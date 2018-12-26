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Марез почувається новачком в Манчестер Сіті

27 грудня 06:30 0 Читать на русском
Марез почувається новачком в Манчестер Сіті
Ріяд Марез / Фото: Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез зізнався, що відчуває себе новачком в команді. 27-річний алжирський футболіст перейшов до "містян" в липні 2018 року.

"У перші півроку в новому клубі кожному доводиться складно. Потрібно адаптуватися до нових умов, обстановки.

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Зараз я відчуваю себе нормально, але все ще відчуваю себе новачком в команді. Думаю, я зможу грати краще через кілька місяців", – розповів футболіст порталу Sky Sports.

У поточному сезоні Марез провів 26 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 результативних передач.

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Теги
Англія Ріяд Марез Ріяд Марез Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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