Марез почувається новачком в Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез зізнався, що відчуває себе новачком в команді. 27-річний алжирський футболіст перейшов до "містян" в липні 2018 року.

"У перші півроку в новому клубі кожному доводиться складно. Потрібно адаптуватися до нових умов, обстановки.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилучений

Зараз я відчуваю себе нормально, але все ще відчуваю себе новачком в команді. Думаю, я зможу грати краще через кілька місяців", – розповів футболіст порталу Sky Sports.

У поточному сезоні Марез провів 26 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 результативних передач.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку