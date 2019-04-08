Марез однозначно повідомив, коли Манчестер Сіті переможе у Лізі чемпіонів

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез зробив гучну заяву щодо перспектив своєї команди в ЛЧ напередодні матчу порти Тоттенхема.

"Нас чекає дуже непросте протистояння, але ми будемо до нього готові. Ми знаємо суперника, але і він знає нас. Ми багато разів грали з ними і вигравали, але, можливо, таке досконале знання один одного може зіграти і негативну роль.

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Кожен робить свою справу, неважливо чи це голи, результативні передачі або надійна гра в обороні. Як каже тренер, нам потрібні всі, тільки так можна вийти на наступний рівень. У нас чудовий підбір гравців, що володіють величезним талантом, і чудовий тренер. Ми маємо все необхідне, щоб пройти шлях до кінця.

Перемога в Лізі чемпіонів стала б чимось неймовірним. Я завжди мріяв про перемогу в такому турнірі. Ми зробимо все, щоб її виграти. Якщо не в цьому році, то в наступному вже точно. Але спершу потрібно пройти Тоттенхем, а далі буде видно", – цитує Мареза офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими суперниками в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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