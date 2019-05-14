Марез: Не збираюсь залишати Манчестер Сіті через брак ігрового часу

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез поділився своєю думкою про результати сезону в АПЛ і розповів про своє становище в команді.

"Нелегко приходити в команду з майже незмінним складом. Знав, що мені буде непросто в першому сезоні, але я впевнений в своїх силах і не сумніваюся в своїх якостях. Я знав, що скористаюся наданим шансом. Я забив Брайтону і допоміг команді.

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Я щасливий тут. Не збираюся нікуди йти, через те, що не граю. Це частина гри. Мені потрібно залишатися сильним. Не збираюся ховатись від труднощів. Думаю, ми заслужили виграти титул, але потрібно віддати належне Ліверпулю і подякувати їм. Це чудова команда, але ми були трохи краще, 98 очок проти 97.

Було дуже складно. Ми залишалися зосередженими і не відходили від свого плану", – розповів Марез в інтерв'ю Sky Sports.

У поточному сезоні Марез провів 43 поєдинки у футболці "містян", забивши 12 голів і зробивши 12 ассистов.

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