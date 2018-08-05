Марез: Коли на кону трофей – його потрібно завоювати

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез поділився враженнями від перемоги над Челсі у матчі за Суперкубок Англії.

"Гвардіола хоче, щоб ми контролювали гру від початку до кінця, і, на мій погляд, у нас це добре вийшло. Ми перемогли – це найголовніше.

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Літня підготовка пройшла добре, у нас було кілька хороших матчів, і ми якісно підготувалися до сьогоднішньої гри.

Це був офіційний матч. Коли на кону трофей – його потрібно завоювати. Зараз ми хочемо відновитися і підготуватися до наступного матчу.

Що стосується гри Фодена, то він дуже хороший для 18-річного гравця, він додає кожен день. Я радий за нього", – цитує Мареза ВВС.

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