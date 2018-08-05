toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Марез: Коли на кону трофей – його потрібно завоювати

22:02 78 Читать на русском
Марез: Коли на кону трофей – його потрібно завоювати
Ріяд Марез / Фото: ФК Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез поділився враженнями від перемоги над Челсі у матчі за Суперкубок Англії.

"Гвардіола хоче, щоб ми контролювали гру від початку до кінця, і, на мій погляд, у нас це добре вийшло. Ми перемогли – це найголовніше.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Літня підготовка пройшла добре, у нас було кілька хороших матчів, і ми якісно підготувалися до сьогоднішньої гри.

Це був офіційний матч. Коли на кону трофей – його потрібно завоювати. Зараз ми хочемо відновитися і підготуватися до наступного матчу.

Що стосується гри Фодена, то він дуже хороший для 18-річного гравця, він додає кожен день. Я радий за нього", – цитує Мареза ВВС.

Челсі – Манчестер Сіті: односторонній Суперкубок, сигнал для Зінченка та історична мить

Суперкубок Англії

Челсі - Манчестер Сіті: Неділя 05 серпня 2018

Челсі
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Челсі - Манчестер Сіті Ріяд Марез Ріяд Марез Суперкубок Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Девіч перейшов у Сабах
    Світ — 15:231015 Девіч перейшов у Сабах
1
дн
:
18
год
:
38
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук