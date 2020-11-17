Зірка АПЛ відзначився забитим м'ячем на 38-й хвилині поєдинку. Відео взяття воріт опублікував офіційний твіттер КАФ.

Гравець жіночої команди Атлетіка "відключила" арбітра ударом в голову – рефері не змогла завершити матч

У контратаці алжирців Марез елегантно п'ятою прийняв передачу з власної половини поля і водночас прокинув собі на хід. Далі вінгер кілька разів накрутив двох оборонців, а на десерт пробив голкіпера потужним пострілом під опорну ногу.

До слова, матч Зімбабве – Алжир завершився внічию 2:2. Команда Мареза впевнено лідирує у своїй групі відбору, набравши 10 очок.