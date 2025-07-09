"Це велике досягнення. Сезон був фантастичним: ми увійшли в топ-4 АПЛ, виграли Лігу конференцій, а тепер ми у фіналі цього турніру – ми дуже, дуже щасливі.

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Ми знаємо, що у нас є гравці, здатні забивати голи, і повинні допомагати їм у ситуаціях, коли вони можуть це зробити. Ми знаємо, що Жоао на це здатний. Ніколя Джексон – наш гравець. У минулому сезоні він зіграв майже в усіх матчах. Сьогодні Жоао вийшов у стартовому складі, і він був у порядку. Чесно кажучи, я дуже радий конкуренції, тому що знаю, як складно грати в кожному матчі.

Ми йдемо від гри до гри. Нарешті нас чекає останній матч сезону, і, сподіваюся, ми зможемо виграти турнір.

Гра з ПСЖ або Реалом у фіналі? Це дві команди топ-рівня: одна виграла Лігу чемпіонів цього сезону, а інша – торік. Це топ-клуби, але ми пишаємося і щасливі бути тут", – сказав Мареска для DAZN.

До слова, матч ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00.

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