Українець чудовим голом взяв участь у побитті вірменського Ноа з рахунком 8:0. Журналісти запитали Мареску, чи не пора Мудрика випустити з перших хвилин в АПЛ.

Шедевр Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Ноа – 8:0

"Ми розглядаємо Мішу, як і всіх інших для кожної гри, щоб обрати найкращий склад, на нашу думку. Важливо те, що Мудрик продовжує вдосконалюватись, як сьогодні ввечері. Він забив фантастичний гол, мав кілька гарних моментів. Він продовжує розвиватись", – цитує Мареску Football London.

Наступний матч Челсі в АПЛ буде дуже цікавим. 10 листопада "сині" прийматимуть Арсенал, який у січні 2023-го вважався фаворитом на підписання Мудрика, вле програв боротьбу сусідам.

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