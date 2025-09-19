"Якщо ви питаєте мене, я надаю перевагу грі в Лізі чемпіонів, без сумніву. Але реальність у тому, що вони мали цілий тиждень для підготовки до матчу. Ми ж грали два дні тому, 48 годин тому. Але знову ж, я краще гратиму в Лізі чемпіонів.

"Ця поразка допоможе нам у майбутньому": Мареска поскаржився на суддівство в матчі з Баварією

Я завжди відчуваю тиск, тому що хочу виграти кожен матч. Але не через те, що ми не перемогли Брентфорд чи програли Баварії. Ми грали проти Баварії, ПСЖ і Барселони на виїзді – це, мабуть, найскладніші стадіони для старту. І ми там були дуже конкурентні. Побачимо, що буде далі" – цитує Мареску GOAL.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зустрінеться з Челсі у суботу, 20 вересня. Початок зустрічі о 19.30 за київським часом.

Баварія здолала Челсі – суперник збірної України створив автогол, Кейн міг оформити хет-трик, гол Палмера скасували