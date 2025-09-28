"Результат важко прийняти, адже ми контролювали гру, відкрили рахунок і могли забивати ще. Ми нічого не дозволяли супернику. Якщо подивитися на статистику, то в першому таймі ми завдали дуже багато ударів і володіли м’ячем близько 70% часу.

Вилучення Чалоби та дубль Велбека у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 1:3

Все було добре, але через нашу помилку і вилучення Чалоби план повністю змінився. Для мене це були два різних матчі: перший тайм – один, а після вилучення, на жаль, зовсім інший.

В АПЛ проти будь-якої команди не можна постійно робити подарунки суперникам. А зараз ми це робимо у вигляді червоних карток. Не можна продовжувати допускати такі помилки, бо це ключові, доленосні моменти, як і в матчі проти Манчестер Юнайтед.

Ми повинні зробити висновки. Бажано якомога швидше. Епідемія травм? Якщо дивитися тільки на перший тайм, то про травмованих гравців узагалі не хотілося згадувати, бо ми повністю контролювали гру і домінували. Хотів би сказати щось інше, але така реальність: у двох наших останніх матчах в АПЛ усе змінилося через дві червоні картки", – цитує Енцо Мареску прес-служба Челсі.

Нагадаємо, що Челсі програв Брайтону (1:3) в шостому турі АПЛ і опустився на восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

