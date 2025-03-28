За інформацією The Sun, під час міжнародної паузи Мареска працював з футболістами, які залишилися у розташуванні клубу. Очікувалося, що після інтенсивних тренувань гравці отримають заслужений вихідний. Однак італійський наставник був настільки розлючений після спарингу з молодіжною командою, що змінив свої плани.

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Перша команда Челсі зазнала принизливої поразки з рахунком 0:3 у тренувальному матчі проти U-21, що викликало гнів Марески. Тренер без вагань скасував вихідний і змусив гравців повернутися на базу в Кобемі для додаткового заняття. Він дав чітко зрозуміти, що не терпітиме жодної розслабленості, адже команда перебуває у вирішальній фазі сезону.

Нагадаємо, наразі Челсі посідає 4 сходинку в турнірній таблиці АПЛ маючи 49 пунктів в своєму активі.

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