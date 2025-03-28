Партнери Мудрика осоромилися проти молодіжки і потрапили під санкції Марески – тренер Челсі кипить від гніву
Головний тренер Челсі Енцо Мареска влаштував шокову терапію для своїх підопічних, покаравши їх за жахливий рівень гри.
За інформацією The Sun, під час міжнародної паузи Мареска працював з футболістами, які залишилися у розташуванні клубу. Очікувалося, що після інтенсивних тренувань гравці отримають заслужений вихідний. Однак італійський наставник був настільки розлючений після спарингу з молодіжною командою, що змінив свої плани.
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Перша команда Челсі зазнала принизливої поразки з рахунком 0:3 у тренувальному матчі проти U-21, що викликало гнів Марески. Тренер без вагань скасував вихідний і змусив гравців повернутися на базу в Кобемі для додаткового заняття. Він дав чітко зрозуміти, що не терпітиме жодної розслабленості, адже команда перебуває у вирішальній фазі сезону.
Нагадаємо, наразі Челсі посідає 4 сходинку в турнірній таблиці АПЛ маючи 49 пунктів в своєму активі.
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