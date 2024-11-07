"Коул Палмер почувається так: він не тренувався вчора, тому сьогодні ми побачимо, чи зможе він тренуватися з нами. Сподіваюся, що він буде готовий до матчу з Арсеналом. Ми сподіваємося на це, але нам потрібно почекати і побачити, а потім ухвалити рішення.

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Санчо одужує після хвороби. У нього був удар під час тренування, тож ми подивимося. На Ноа він вибув, але ми ще побачимо, як він почуватиметься до недільного матчу. В іншому випадку його повернення на поле відбудеться після паузи на матчі збірних.

Решта, окрім тих, хто не задіяний у складі, всі є", – цитує Мареску Football London.

Нагадуємо, що Челсі очікують два важливі матчі найближчим часом: 7 листопада команда зіграє з Ноа в Лізі конференцій, а 10 листопада – з Арсеналом в АПЛ.

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