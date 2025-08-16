Керманич Челсі Енцо Мареска публічно наголосив на необхідності підписання центрального захисника. Причиною є важка травма Леві Колвілла, який пошкодив хрестоподібні зв’язки та вибув майже на весь сезон.

"Гравець у центрі для мене неймовірно важливий. Ми вже не раз говорили, що можемо створювати моменти й атакувати правильно лише тоді, коли грамотно будуємо атаки з глибини. Леві був ключовим у цьому процесі, і тепер його немає. Ми шукаємо рішення всередині команди, але клуб знає точно, що я думаю, і побачимо, що станеться. Я вважаю, що нам потрібен центральний захисник", – цитує Мареску GOAL.

Наставника запитали, чи зможе Бенуа Бадіашиль замінити Колвілла. Відповідь була скептичною: "Спершу потрібно, щоб він був у формі. Він зіграв 45 хвилин на цій позиції – це було проти Борнмута в першому таймі, й це, мабуть, був один із найгірших таймів із моменту, як ми почали. Коли Бенуа грав у фіналі Ліги конференцій перший тайм, ми програвали 0:1. Потім ми випустили Леві, і перемогли 3:1. Це не те саме".

Попри успіхи Челсі – виграш Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу-2025 – оборона залишається проблемною ділянкою. Колвілл вважався одним із найкращих захисників команди, тож його втрата стала серйозним ударом.

