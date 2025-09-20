Англійцю та французу у міжсезоння прямо сказали шукати інше місце роботи, однак за все літо вони так і не змогли оформити переходи. Щонайменше до зими Стерлінг і Дісасі поповнюють "клуб Мудрика" – не мають права грати та навіть тренуватись з Челсі, хоча причина відсторонення зовсім інша.

"Як гравець, я був у ситуації Рахіма та Акселя. Я знаю, що це не найкраще відчуття, бо якщо ти футболіст, то хочеш тренуватися та грати. Але з різних причин ситуація така, якою вона є на даний момент. Я знаю, що клуб дає їм можливість працювати належним чином, і це єдине, що я можу сказати.

Це те, про що подобається говорити, але це стосується не лише Челсі. Таке трапляється у будь-якому клубі світу, я можу вам гарантувати. Італія, Іспанія, Англія, Франція, США, Бразилія – будь-яка країна світу. З будь-якої причини гравець та клуб не знайдуть рішення, і якщо ти не в складі команди – ти не в складі команди.

Стерлінгу та Дісасі тепер важко жити? Моєму батькові 75 років, і 50 з них він був рибалкою, працюючи з другої години ночі до десятої ранку. Ось це важке життя, а не робота футболіста", – відрубав Мареска.

Додамо, що свого часу Стерлінга купували з Ман Сіті за 56 млн євро, а Дісасі прийшов з Монако за 45 млн. Рахім має найбільшу зарплату у складі Челсі – божевільні 325 тисяч фунтів на тиждень, контракт чинний ще 2 роки. Аксель щотижня заробляє 80 тисяч фунтів, маючи угоду ще на 4 роки.

