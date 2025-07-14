"Це була фантастична реакція. Бути переможцями клубного чемпіонату світу – це те, чим ми маємо дуже пишатися. Ми дуже щасливі. Особливо тому, що зробили це у матчі проти ПСЖ. Як я вже казав раніше, я вважаю їх найкращою командою світу з одним із найкращих тренерів у світі й фантастичними гравцями. Тож це видатне досягнення.

Челсі – ПСЖ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Якби мені сказали, що ми будемо вигравати 3:0 уже в першому таймі, звісно, я б у це не повірив. Але я знав, що ми будемо конкурувати – заради цього ми тут. Я знаю, що наша команда здатна змагатися з дуже талановитими суперниками. Ми дуже щасливі. Я завжди казав, що для нас честь брати участь у цьому турнірі. Ми провели тут місяць, і зрештою це того варте.

Якщо чесно, я сказав своїм гравцям, що маю відчуття: цей турнір може стати настільки ж важливим, або навіть важливішим, ніж Ліга чемпіонів. Кілька років тому мені пощастило бути частиною тренерського штабу, що виграв Лігу чемпіонів, і я насолоджувався кожною хвилиною. Але я вважаю, що цей турнір, який об'єднує найкращі клуби світу, стане ще важливішим.

Ми цінуємо його так само як перемогу в Лізі чемпіонів, бо можемо подарувати цей трофей фанатам Челсі, і це буде джерелом гордості – носити знак переможця. Протягом сезону ми рухались у правильному напрямку, ми добре його завершили і тепер підняли цей фантастичний трофей", – наводить слова Марески офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Челсі розгромив французький Парі Сен-Жермен (3:0) у фіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року. Енцо Мареска виграв свій другий трофей на чолі Челсі, у сезоні 2024/25 "сині" тріумфували в Лізі конференцій.

Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1