Марчена буде допомагати Єрро у збірній Іспанії

Екс-гравець збірної Іспанії Карлос Марчена увійшов у тренерський штаб новоспеченого наставника команди Фернандо Єрро.

Стали відомі імена трьох фахівців, які в терміновому порядку були запрошені в штаб Фернандо Єрро, який очолив національну команду Іспанії замість звільненого Хулена Лопетегі.

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Допомагати Єрро будуть колишній захисник Валенсії і збірної Іспанії Карлос Марчена, Хуліан Калера, який очолює команду третього за силою іспанського дивізіону Навалькарнеро, а також тренер з фізичної підготовки Хуан Карлос Мартінес Кастрехон, повідомляє прес-служба збірної Іспанії.

На груповому етапі ЧС-2018 іспанці зіграють зі збірними Португалії , Ірану і Марокко.