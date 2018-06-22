toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Марчена буде допомагати Єрро у збірній Іспанії

14 червня 00:45 371 Читать на русском
Марчена буде допомагати Єрро у збірній Іспанії
Карлос Марчена

Екс-гравець збірної Іспанії Карлос Марчена увійшов у тренерський штаб новоспеченого наставника команди Фернандо Єрро.

Стали відомі імена трьох фахівців, які в терміновому порядку були запрошені в штаб Фернандо Єрро, який очолив національну команду Іспанії замість звільненого Хулена Лопетегі.

Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

Допомагати Єрро будуть колишній захисник Валенсії і збірної Іспанії Карлос Марчена, Хуліан Калера, який очолює команду третього за силою іспанського дивізіону Навалькарнеро, а також тренер з фізичної підготовки Хуан Карлос Мартінес Кастрехон, повідомляє прес-служба збірної Іспанії.

На груповому етапі ЧС-2018 іспанці зіграють зі збірними Португалії , Ірану і Марокко.

Теги
ЧС 2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук