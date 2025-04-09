"Джерела наближені до Шахтаря кажуть, що це була ідея агента гравця. Сам Вілл Данташ заявив, що його клієнта хочуть натуралізувати для виступів за збірну України.

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В УАФ жодних запитів про це не надходило. Суцільна кругова порука, так можемо дійти до ООН або Всесвітнього фонду захисту морських ссавців.

Але головне не це: недостатньо просто офіційно бути гравцем українського клубу впродовж 5 років. Необхідно проживати на території України. Колись навіть Жуніору Мораєсу через піврічну оренду в Китай довелося допрацьовувати свій стаж у Шахтарі. І паспорт він отримав лише через 6,5 років після першої гри за донецький Металург.

А Педрінью пограв у нас півроку, потім поїхав по анексу в Бразилію і менше ніж рік як повернувся. Яке громадянство? Нащо? Полегшити ліміт для Шахтаря? Поговоримо роки через три", – цитує Співаковського Telegram-канал "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше прес-служба УАФ відхрестилась від спроб натуралізувати бразильця.

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