"Була група радикальних футбольних фанатів, які представляли клуб Хімнасія Ла-Плата, яка хотіла отримати серце Марадони. Цього не сталося, люди дізналися про їхні наміри і попередньо витягли серце. Однією з причин стала необхідність його вивчення. Воно було дуже важливим для визначення причини смерті.

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На жаль, у Марадони була залежність від всього того, що його занапастило, хоча інші померли б набагато раніше. Дієго мав напрочуд стійке тіло. Проблема в тому, що він ніколи не хотів повністю позбутись від усіх негативних факторів.

Серце Марадони важило півкілограма, воно було дуже велике. Зазвичай серце має 300 грамів. Нехай він і був спортсменом, а в них зазвичай серце більше, ніж в інших, причина була не тільки в цьому. Справа була у серцевій недостатності", – цитує Кастро Marca з посиланням на El Trece.

Нагадаємо, легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року. Наразі у причетності до смерті підозрюють одразу 7 осіб.

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