Колишній захисник збірної Італії Паоло Мальдіні відреагував на смерть Дієго Марадони, пригадавши один з епізодів зі своєї кар'єри.

"Марадону неможливо було спіймати. Ми з ним сиділи поруч на церемонії введення в Зал слави Серії А. І тоді нам показали деякі нарізки матчів.

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Я завжди вважав себе чудовим захисником, але, дивлячись відео, був змушений визнати, що багато фолив на ньому. Він був швидшим. Його протягом всієї кар'єри били по ногах, розривали на частини. Коли я дивився відео, відчував почуття сорому. Тоді я попросив у нього вибачення", – цитує Мальдіні Football Italia.

Зауважимо, легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі "альбіселесес" став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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