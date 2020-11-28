Пам'ять Дієго Марадони вшанували і в Об'єднаних Арабських Еміратах на найвищій споруді світу.

На Бурдж-Халіфа – найвищій будівлі у світі, з'явилось зображення Дієго Марадони, а відповідне відео було опубліковане в Instagram. Відзначимо, що висота хмарочоса сягає 829,8 м.

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"Бурдж-Халіфа віддає шану легендарному Дієго Марадоні. Нехай його душа спочиває в мирі", – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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