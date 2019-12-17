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Марадона знайшов команду для Почеттіно

12:51 410 Читать на русском
Марадона знайшов команду для Почеттіно
Маурісіо Почеттіно та Марадона / Фото ФК Тоттенхем

Екс-тренер Тоттенхема може повернутись до роботи у себе на батьківщині.

"Я не повернуся в Хуніорс. Повторюся, що я не згоден з тими, хто керує клубом. Клубом не можна керувати з роздягальні. Бока повинна призначити професіонала, який би розумів, що значить цей клуб. Непросто сидіти в цьому кріслі.

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Але зараз я не повернуся в клуб. Але хотів би, щоб командою керував Маурісіо Почеттіно. Треба подзвонити йому і переконати очолити найвеличнішу команду в світі", – цитує Марадону Goal.

Нагадаємо, Тоттенхем попрощався з Почеттіно 19 листопада. Аргентинський фахівець поки не знайшов собі новий клуб.

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