Легендарний аргентинець ще за життя підписав документи, згідно з якими передбачається бальзамування та експонування його тіла посмертно. Про це інформує журналіст TNT Sports Ернан Кастільо.

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Також він зазначає, що найближчі родичі Марадони дізнались про це лише нещодавно і були відверто шоковані. Яке рішення все-таки буде ухвалено, наразі невідомо. Зауважимо, що церемонія прощання з Дієго відбувається в президентському палаці в Буенос-Айресі. Тіло розміщене в закритій домовині. Попрощатись з легендою прийшли тисячі людей.

Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі "альбіселесес" став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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