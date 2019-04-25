Марадона з гравцями Дорадоса у "ісландському" стилі відсвяткували перемогу з вболівальниками

Дорадос нестримно святкував перемогу над Сакатекас Мінерос у чемпіонаті Мексики.

Після закінчення поєдинку, який завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Марадони, легендарний аргентинець разом зі своїми підопічними підійшов до трибун та відсвяткував перемогу у стилі, який започаткували ісландці під час Євро-2016.

"Сестра зайшла у ванну, а батько там приймав наркотики", – донька Марадони пригадала випадок з дитинства

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Дієго Марадона анонсував свій відхід з мексиканського клубу.

Занедбана школа