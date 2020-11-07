"Дієго в порядку. Після операції він навіть танцював. Так, танцював. Ми думаємо, що Марадоні поки слід залишитися в лікарні, це буде краще для Дієго, він це сам знає. Ми повинні бути обережні під час цього післяопераційного періоду.

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Неврологічних ускладнень немає, але є інші параметри, які потрібно оцінити, тому поки говорити про виписку дуже рано, але відновлення на даний момент йде чудово", – цитує лікаря Football-italia.

Нагадаємо, 60-річний Марадона був змушений лягти під ніж для видалення субдуральної гематоми.

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