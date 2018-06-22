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Марадона розкритикував рішення віддати ЧС-2026 США, Канаді та Мексиці

15 червня 00:05 658 Читать на русском
Марадона розкритикував рішення віддати ЧС-2026 США, Канаді та Мексиці
Дієго Марадона / Фото: AS

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона не в захваті від того, що ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика.

"Про Канаду можу сказати лише те, що у неї хороші лижники. Американці хотіли, щоб на ЧС-2014 матчі складалися з чотирьох таймів по 25 хвилин – так можна більше заробити на рекламі. Вони хотіли, щоб футболісти грали 100 хвилин.

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Мексика? Вона не заслуговує такої честі. Їхня команда за один чемпіонат світу здатна виграти тільки два матчі, що ми бачили в Німеччині і Бразилії. Вони двічі перемагають, а потім вилітають", – цитує Марадону SportBild.de.

Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона ЧС-2026
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