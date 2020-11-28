"Дієго – легендарний футболіст. Скільки часу пройшло, а ним всі захоплювалися. Він був справжнім законодавцем моди. Дієго поставив на коліна весь світ і всю Італію. Знаковий футболіст. Щасливий, що ми грали з ним в один час.

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Особливих відчуттів проти нього не було, у нас були збірні команди. Ми всі були професійними футболістами, а по той бік були такі ж футболісти. В їхній команді було багато знакових гравців, таких як Діас, але Марадона був особливим.

Минуло багато часу, але з Аргентиною ми грали складно і успішно. Наша збірна була на високому рівні, нас називали чемпіонами світу з товариських матчів. Не виходило у нас на серйозних форумах щось виграти, але у нас була сильна команда, яку не цінували, не розуміли, що це таке.

З Марадоною на полі все було з повагою. Великий футболіст – велика людина. Він поводився імпозантно, було видно, що зірка, але не було випадків, які показували б його нетактовність. З його боку все було на високому рівні", – цитує Буряка Чемпіонат.

Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Легендарного аргентинця поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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