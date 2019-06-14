Марадона покинув Дорадос через серйозні проблеми зі здоров'ям

Легендарний форвард Дієго Марадона змушений призупинити тренерську діяльність.

Дієго Марадона покинув мексиканський Дорадос, щоб сконцентруватись на своєю здоров'ї, повідомляє адвокат аргентинця Матіас Морла в твіттері.

Марадона заявив, що готовий очолити Манчестер Юнайтед

58-річний фахівець влітку повинен двічі лягти під ніж. Легенді зроблять операцію на плечі та коліні.

"Разом ми здивували світ. Ми показали, що футбол – це пристрасть. Спасибі за все, бос! Одужуйте, побачимося в найближчим часом!", – заявила прес-служба Дорадоса.

Нагадаємо, Марадона очолив клуб другого дивізіону Мексики влітку 2018-го. До цього аргентинський фахівець працював у Динамо Брест.

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