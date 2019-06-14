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Марадона покинув Дорадос через серйозні проблеми зі здоров'ям

09:27 97 Читать на русском
Марадона покинув Дорадос через серйозні проблеми зі здоров'ям
Дієго Марадона / Фото ФК Дорадос

Легендарний форвард Дієго Марадона змушений призупинити тренерську діяльність.

Дієго Марадона покинув мексиканський Дорадос, щоб сконцентруватись на своєю здоров'ї, повідомляє адвокат аргентинця Матіас Морла в твіттері.

Марадона заявив, що готовий очолити Манчестер Юнайтед

58-річний фахівець влітку повинен двічі лягти під ніж. Легенді зроблять операцію на плечі та коліні.

"Разом ми здивували світ. Ми показали, що футбол – це пристрасть. Спасибі за все, бос! Одужуйте, побачимося в найближчим часом!", – заявила прес-служба Дорадоса.

Нагадаємо, Марадона очолив клуб другого дивізіону Мексики влітку 2018-го. До цього аргентинський фахівець працював у Динамо Брест.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Дорадос Де Сіналоа
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