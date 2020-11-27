26 листопада, о 20:00 за аргентинськими часом, тіло 60-річного екс-форварда поховали на цвинтарі містечка Белла-Віста, що в 35 кілометрах від Буенос-Айреса, повідомляє Ole.

Стадіон Наполі хочуть перейменувати на честь Марадони

Марадона спочиватиме поряд зі своїми батьками – Далмою (померла у 2011-му) та Дієго-старшим (помер у 2015-му). Родина хотіла зробити церемонію прощання приватною, обмеживши кількість присутніх до 25 осіб і не дозволивши знімати. Втім, журналісти використали дрони, щоб зафіксувати кадри останнього шляху легенди.

Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі рідної збірної став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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