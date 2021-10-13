"Марадона підсадив мене на наркотики, коли мені було 16", – шокуюче зізнання колишньої подруги легенди
06:30 - Читать на русском
Кубинка Мавіс Альварес розповіла про своє знайомство з Марадоною у 2000-му.
"Мені було 16, коли Дієго познайомив мене з наркотиками. Він благав мене, наполягав. Йому було самотньо, і щоб його потішити, я погодилася спробувати кокаїн. Це була найбільша помилка в моєму житті", – цитує Альварес Daily Mail.
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Жінка також зізналась, що після трирічного роману з легендраним аргентинцем їй довелось лікуватись від наркотичної залежності. "Ми не завжди вибираємо, що буде з нами", – підсумувала історію Альварес.
Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020-го у 60-річному віці.
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