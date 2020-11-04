Довірений лікар 60-річного аргентинця, Леопольдо Луке, успішно видалив субдуральну гематому. Здоров'ю чемпіона світу 1986 року нічого не загрожує, проте наразі він залишається в лікарні.

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"Дієго добре пережив операцію і зараз перебуває під нашим контролем. Його перебування в лікарні буде залежати від процесу реабілітації. Початок є дуже багатообіцяючим, він чудово відреагував", – наводить слова Луке Goal.

Нагадаємо, наразі Марадона тренує Хімнасію, яка йде в нижній частині турнірної таблиці чемпіонату Аргентини. Легенда сподівається повернутися до своїх обов'язків якомога швидше.

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