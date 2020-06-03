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Марадона офіційно продовжив контракт з Хімнасією

21:43 164 Читать на русском
Марадона офіційно продовжив контракт з Хімнасією
Марадона / фото із соцмереж

Футбольна легенда Дієго Марадона найближчим часом не має наміру змінювати місце роботи.

Дієго Марадона залишив свій підпис на новому контракті з Хімнасією Ла-Плата, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода між 59-річним фахівцем та аргентинським клубом розрахована до грудня 2021 року. Марадона очолює команду з вересня 2019-го.

Після 23-х турів чемпіонату Аргентини Хімнасія розташувалась на 19-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Чемпіонат Аргентини Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата
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