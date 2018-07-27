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Марадона одружиться з 28-річною колишньою футболісткою

22:00 1032 Читать на русском
Марадона одружиться з 28-річною колишньою футболісткою
Марадона та Росіо Оліва / Фото Телеграф

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона зробив пропозицію своїй коханій Росіо Оліві .

Подія відбулася в 28-й день народження Росіо. Після пропозиції від Марадони дівчина сказала "так", повідомляє Mirror.

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Оліва, як і Марадона, раніше була професійною футболісткою. Дівчина познайомилася з 57-річним аргентинцем в 2012 році.

Найближчим часом 57-річний голова правління Динамо Брест зіграє своє чергове весілля. Нагадаємо, що в 2014 році аргентинець вже робив Росіо пропозицію, але тоді пара скандально розлучилася.

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