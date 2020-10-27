"Мессі і Роналду, Роналду і Мессі... Для мене ці двоє перевершують усіх інших. Я не бачу нікого, хто наблизився б до них. Ніхто не робить і половини того, що роблять вони", – наводить слова Марадони France Football.

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Нагадаємо, легенді вдалось попрацювати з Ліонелем Мессі у збірній Аргентини.

Вже 28 жовтня команди Мессі та Роналду зустрінуться у протистоянні в рамках Ліги чемпіонів. Португалець не зможе допомогти Ювентусу, через позитивний тест на коронавірус.

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