Марадона не зміг обрати найкращого у культовому протистоянні Мессі та Роналду
Легенда світового футболу Дієго Марадона розсипався у компліментах для найкращих гравців сьогодення.
"Мессі і Роналду, Роналду і Мессі... Для мене ці двоє перевершують усіх інших. Я не бачу нікого, хто наблизився б до них. Ніхто не робить і половини того, що роблять вони", – наводить слова Марадони France Football.
Ювентус – Барселона: Бонуччі ризикує пропустити центральний матч туру Ліги чемпіонів
Нагадаємо, легенді вдалось попрацювати з Ліонелем Мессі у збірній Аргентини.
Вже 28 жовтня команди Мессі та Роналду зустрінуться у протистоянні в рамках Ліги чемпіонів. Португалець не зможе допомогти Ювентусу, через позитивний тест на коронавірус.
"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси