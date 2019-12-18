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Марадона назвав найкращого гравця в історії футболу – ні Мессі, ні Пеле, ні він сам

10:04 1521 Читать на русском
Марадона назвав найкращого гравця в історії футболу – ні Мессі, ні Пеле, ні він сам
Марадона виокремив фігуру Ді Стефано

Легендарний нападник збірної Аргентини, а нині головний тренер Хімнасії дав неочікувану відповідь на вічну тему.

"Найкращий гравець в історії? Я вважаю, що це – Ді Стефано. Він сильніший за усіх інших, навіть за мене. Пеле не хотів визнавати Альфредо. Він виграв би багато "Золотих м'ячів", однак Мессі просто неперевершений.

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Я пояснював Лео, як ставити ногу під час штрафних, але така шалена реалізація – лише його заслуга. Я не критикую Мессі. Він приїжджає у збірну, викладається, не співає гімн, і його називають каталонцем. Я – друг Лео", – зазначив Марадона в інтерв'ю TyC Sports.

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Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Дієго Марадона Дієго Марадона Пеле Альфредо ді Стефано
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