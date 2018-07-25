Марадона намагався сісти п'яним за кермо автомобіля

Голова правління Динамо Брест Дієго Марадона продовжує залишатися постійним героєм скандальних хронік ЗМІ.

Аргентинські ЗМІ взяли інтерв'ю у легендарного гравця біля його будинку в той момент, коли Марадона намагався сісти за кермо автомобіля в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Динамо Брест вразило будинком для Марадони

Колишній футболіст разом зі своєю дівчиною ледве сів за кермо, після чого до нього звернувся кореспондент телеканалу Америка ТВ.

В розмові з журналістом Марадона почав звинувачувати президента місцевої футбольної асоціації Клаудіо Тапію і футбольну владу країни в корупції, проте при цьому з великими труднощами підбирав слова.

Українець із розбитим носом за Москву зупиняє самого Анрі + ще 24 фото "старої школи"