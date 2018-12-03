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Марадона на чолі Дорадоса вилетів із плей-офф чемпіонату Мексики та поліз битися з фанатами

14:50 195 Читать на русском
Марадона на чолі Дорадоса вилетів із плей-офф чемпіонату Мексики та поліз битися з фанатами
Дієго Марадона в ділі / Getty Images

Керманич мексиканського Дорадоса, легендарний аргентинець Дієго Марадона знову відзначився неоднозначними вчинками.

Дорадос поступився Атлетіко Сан-Луїс у вирішальному матчі плей-офф другого мексиканського дивізіону (2:4) та втратив нагоду підвищитися в класі.

Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова

Після гри вболівальники команди-переможця почали співати образливих пісень на адресу Марадони, а легендарний аргентинець вирішив відповісти – спочатку вербально, а потім і кулаками. Від справжньої бійки Дієго врятувала служба безпеки Дорадоса, повідомляє AS.

Відео конфлікту Марадони з уболівальниками:

Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Дорадос Де Сіналоа
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