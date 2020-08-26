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Марадона може очолити Ельче

12:21 - Читать на русском
Марадона може очолити Ельче
Дієго Марадона / фото із соцмереж

Легендарний Дієго Марадона може стати головним тренером іспанського Ельче. Нині він працює з Хімнасією Ла-Плата на батьківщині.

Новачок Прімери запланував призначити культового аргентинця керманичем команди, повідомляє Superdeporte.

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Керівництво "зелено-білих" запланувало справжню революцію після підвищення у класі. Власник Ельче, аргентинський бізнесмен Крістіан Брагарнік уже звільнив із посади тренера Хосе Рохо Мартіна та хоче заповнити вакансію Марадоною. На початку літа дон Дієго продовжив контракт із Хімнасією до кінця 2021 року. Альтернативний кандидат – Хорхе Альмірон.

Нагадаємо, що Дієго Марадона частину ігрової кар'єри провів в Іспанії. Там він захищав кольори Барселони та Севільї.

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Теги
Іспанія Дієго Дієго Марадона Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата Ельче Ельче
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