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Марадона має трьох дітей на Кубі, – агент

00:20 157 Читать на русском
Марадона має трьох дітей на Кубі, – агент
Дієго Марадона / соцмережі

Легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона, за словами агента, має трьох дітей від двох жінок на Кубі.

Агент Дієго Марадони повідомив, що легендарний форвард збірної Аргентини має трьох дітей на Кубі, які народились від двох жінок. Їх звати Хуніор, Дальма та Джанніна.

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"Марадона має трьох дітей на Кубі, і вони будуть розпізнані. Вони народились від двох жінок", – цитує агента Marca.

Інша донька Дієго Джанніна, яка є екс-дружиною нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, вже встигла відреагувати в своєму Instagram, потроливши найкращого гравця ХХ століття.

"Буде 3 в команді з 11... ти зможеш!", – написала дівчина.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона
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