"Чи шкодую я, що забив англійцям гол рукою в Мексиці? Ні! Більш того, замість подарунка на 60-річчя я з радістю б прийняв можливість зробити це ще раз, але цього разу правою рукою", – France Football.

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Нагадаємо, на ЧС-1986 Аргентина зустрічалась з Англією (2:1) у чвертьфіналі, вирішальний гол у поєдинку забив саме Марадона, перевівши м'яч рукою у ворота суперника. Арбітр не помітив порушення і зарахував гол. У підсумку Аргентина перемогла на Мундіалі, а Марадона став найкращим гравцем турніру.

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