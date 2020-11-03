60-річний Марадона у понеділок, 2 листопада, був доставлений у клініку в Ла-Платі для проходження серії обстежень, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, адвокат Дієго, Матіас Морла, попросив втручання довіреного лікаря Леопольдо Луке, а вже той вирішив перевести Марадону в клініку. Не виключається, що після обстежень його переведуть до іншої установи.

В оточенні Марадони виключають, що госпіталізація пов'язана з COVID-19, і запевняють, що це не була екстрена ситуація. Нагадаємо, на початку цього року Марадона вже один раз потрапляв до лікарні з шлунковою кровотечею.

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