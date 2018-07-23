Марадона: Буду тренуватись з гравцями Динамо Бреста, коли повернусь з Аргентини

Голова правління Динамо Бреста Дієго Марадона поділився враженнями від перебування в білоруському клубі.

"Я дуже радий бути в Бресті. Зараз я полечу, щоб провести заслужені канікули, тому що я провів півтора дуже складних роки, вони мене сильно виснажили.

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Я не зміг поїхати на свята в Аргентину, на Різдво, навіть на весілля дочки.

І я хочу зараз провести на батьківщині 15 днів, щоб набратися сил, енергії, щоб повернутися і відразу почати тренуватися разом з хлопцями, тому що мені здається, їм це потрібно.

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Коли я дивився матч, у мене з'явилося дуже велике бажання побувати на тренуванні.

Я по них бачу, що вони хочуть вигравати, і це мені дуже подобається!", – сказав Марадона Столичному телевидению.