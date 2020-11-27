Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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"Думаю, що Марадона втомився і дозволив собі померти. Він не хотів більше жити. Дієго перестав бути Дієго, коли йому виповнилося 15 років. Відтоді, як він став Марадоною, він завжди був один. Люди думали лише про Марадону, але не про Дієго. З ним було дуже важко мати справу, він був тендітним, повним невпевненості, скромним і добродушним. Тепер у мене 20 років прекрасних спогадів. Мало хто любив його як людину. Марадона-людина був повною протилежністю Марадоні-футболісту.

Протягом останніх двох років він не піклувався про себе як фізично, так і психологічно. Дієго втомився. До того він регулярно грав у футбол і теніс з людьми, які молодші за нього на 15-20 років. Він був у чудовій формі. Зараз проводиться розслідування смерті Марадони – кажуть, що його можна було врятувати.

Сімейний хаос, який завжди оточував Дієго, означав, що він ніколи не мав справжнього спокою. Навіть зараз, коли він вже мертвий, вони не можуть заспокоїтися і все ще рвуть волосся одне одному. Але тепер Дієго перебуває поруч з людьми, яких любив найбільше, – батьком та матір'ю. Нарешті навколо нього мир", – цитує Стефано Чечі AS з посиланням на Radio Kiss Kiss.

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