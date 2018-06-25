Марадона: Аргентина не знає, у що грає. Мессі складно вирішувати проблеми партнерів

Легендарний екс-гравець та колишній наставник збіної Аргентини розкритикував гру команди та головного тренера Хорхе Сампаолі.

"Люди вірили, що Хорхе Сампаолі вирішить проблеми за допомогою комп'ютерів, дронів або 14 асистентів. Аргентина не знає, у що грає. У неї немає ніяких ідей - ні в півзахисті, ні в обороні, ні в атаці.

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У четвер Аргентина не вибудувала стіну, не чіплялася за м'яч і не контролювала його. Федерацією керують абсолютно необізнані в футболі люди. Вони імпровізують, у них немає плану, вони пустили все на самоплив.

Оскільки сьогодні всі звинувачують Мессі, повинен сказати, що він зіграв так, як і повинен був і як зміг. Складно вирішувати проблеми партнерів по команді", – цитує Марадону іспанське видання Marca.

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