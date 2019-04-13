toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Манолас знову зацікавив Манчестер Юнайтед

15:11 84 Читать на русском
Манолас знову зацікавив Манчестер Юнайтед
Костас Манолас / Reuters

Оборонець італійської Роми Костас Манолас потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" відновили інтерес до грецького захисника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ліверпуль – Челсі як відчуття дежавю, дилема Гвардіоли, Ювентус та ПСЖ можуть стати чемпіонами: топ-матчі євровікенду

Англійський гранд під час літнього трансферного вікна готовий активувати клаусулу Маноласа, що складає 36 млн євро. Натомість Рома відпустить 27-річного грека, якщо не потрапить до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Раніше ним також цікавився Ювентус, а МЮ міг підписати оборонця взимку.

У сезоні 2018/19 Костас Манолас провів 23 матчі в Серії А, в яких забив 1 м'яч і зробив одну результативні передачу.

"Сульшер приймає важчі наркотики, ніж Моурінью": фанати МЮ критикують вже нового тренера через "автобус"

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Костас Манолас Костас Манолас Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
0
сек
РБ Лейпциг
16:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук