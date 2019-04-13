Манолас знову зацікавив Манчестер Юнайтед

Оборонець італійської Роми Костас Манолас потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" відновили інтерес до грецького захисника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Англійський гранд під час літнього трансферного вікна готовий активувати клаусулу Маноласа, що складає 36 млн євро. Натомість Рома відпустить 27-річного грека, якщо не потрапить до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Раніше ним також цікавився Ювентус, а МЮ міг підписати оборонця взимку.

У сезоні 2018/19 Костас Манолас провів 23 матчі в Серії А, в яких забив 1 м'яч і зробив одну результативні передачу.

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