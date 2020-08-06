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Манолас розкрив рецепт боротьби проти Мессі – грек вже вибивав Барселону з Ліги чемпіонів

17:13 - Читать на русском
Манолас розкрив рецепт боротьби проти Мессі – грек вже вибивав Барселону з Ліги чемпіонів
Манолас проти Мессі / Getty Images

Захисник Наполі Костас Манолас поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Ви повинні зупиняти Мессі всією командою, не лякаючись його таланту. Хоча, на мою думку, він найкращий у світі. У нього неймовірний рівень та футбольний інтелект.

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В суботу (6 серпня) весь тиск буде на них. Я ж сподіваюся, що Інсіньє одужає і допоможе нам. Зі мною все добре, біль в ребрах минув", – цитує Маноласа Football-italia.

Нагадаємо, 29-річний грек вже має досвід успішної боротьби проти Барселони в ЛЧ. Манолас разом з Ромою вибив каталонців у чвертьфіналі розіграшу 2017/18 (1:4; 3:0), і саме Костас забив переможний м'яч у Римі.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Наполі Ліонель Ліонель Мессі Костас Костас Манолас Наполі Наполі
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