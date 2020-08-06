Манолас розкрив рецепт боротьби проти Мессі – грек вже вибивав Барселону з Ліги чемпіонів

"Ви повинні зупиняти Мессі всією командою, не лякаючись його таланту. Хоча, на мою думку, він найкращий у світі. У нього неймовірний рівень та футбольний інтелект.

Барселона – Наполі: матч обслужить арбітр, з яким каталонців пов'язують жахливі спогади

В суботу (6 серпня) весь тиск буде на них. Я ж сподіваюся, що Інсіньє одужає і допоможе нам. Зі мною все добре, біль в ребрах минув", – цитує Маноласа Football-italia.

Нагадаємо, 29-річний грек вже має досвід успішної боротьби проти Барселони в ЛЧ. Манолас разом з Ромою вибив каталонців у чвертьфіналі розіграшу 2017/18 (1:4; 3:0), і саме Костас забив переможний м'яч у Римі.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи