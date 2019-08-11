Манолас оригінально потролив Суареса під час матчу Барселона – Наполі

Захисник Наполі Костас Манолас володіє хорошою пам'яттю. У цьому переконався нападник Барселони Луїс Суарес.
Барселона розбила Наполі в товариському матчі у США, а нападник "синьо-гранатових" Антуан Грізманн забив дебютний гол за каталонців.
Барселона знищила Наполі у товариському матчі – дубль Суареса та перший гол Грізманна
В ході поєдинку трапився курйозний епізод. Під час суперечки на полі Луїс Суарес щось сказав Костасу Маноласу, який прийшов у Наполі влітку цього року з Роми. Грек, не довго думаючи, показав уругвайцю 3 пальці на руці, натякнувши на епічне фіаско Барселони у Лізі чемпіонів.
На стадії 1/4 фіналу ЛЧ 2017/18 Барселона вдома розгромила Рому 4:1, але у матчі-відповіді поступилася 0:3 та вилетіла з турніру. Саме Манолас став автором вирішального взяття воріт.
У матчі Барселона – Наполі Суарес оформив дубль, але навряд чи це стало повноцінним реваншем уругвайця за ту поразку..
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