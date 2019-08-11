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Манолас оригінально потролив Суареса під час матчу Барселона – Наполі

09:54 303 Читать на русском
Манолас оригінально потролив Суареса під час матчу Барселона – Наполі
Костас Манолас / ФК Наполі

Захисник Наполі Костас Манолас володіє хорошою пам'яттю. У цьому переконався нападник Барселони Луїс Суарес.

Барселона розбила Наполі в товариському матчі у США, а нападник "синьо-гранатових" Антуан Грізманн забив дебютний гол за каталонців.

Барселона знищила Наполі у товариському матчі – дубль Суареса та перший гол Грізманна

В ході поєдинку трапився курйозний епізод. Під час суперечки на полі Луїс Суарес щось сказав Костасу Маноласу, який прийшов у Наполі влітку цього року з Роми. Грек, не довго думаючи, показав уругвайцю 3 пальці на руці, натякнувши на епічне фіаско Барселони у Лізі чемпіонів.

На стадії 1/4 фіналу ЛЧ 2017/18 Барселона вдома розгромила Рому 4:1, але у матчі-відповіді поступилася 0:3 та вилетіла з турніру. Саме Манолас став автором вирішального взяття воріт.

У матчі Барселона – Наполі Суарес оформив дубль, але навряд чи це стало повноцінним реваншем уругвайця за ту поразку..

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