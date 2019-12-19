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Манкуніанське дербі для Зінченка та двобій Мідленда – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги

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Манкуніанське дербі для Зінченка та двобій Мідленда – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги
Манчестер Сіті з Кубком ліги-2019 / фото із соцмереж

Відбулося жеребкування півфіналів Кубка англійської ліги. Боротьбу за трофей продовжують виключно представники англійської Прем'єр-ліги.

Чинний переможець турніру Манчестер Сіті зіграє дербі проти Манчестер Юнайтед. Натомість в іншому півфіналі зійдуться Лестер і Астон Вілла, інформує твіттер Кубка ліги.

Кубок англійської ліги: Лестер вирвав перемогу в Евертона в серії пенальті, Манчестер Юнайтед розгромив Колчестер

Пари 1/2 фіналу Кубка ліги:

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

Лестер – Астон Вілла

Відзначимо, що на цій стадії дуель складається із двох матчів. Перші поєдинки зіграють 7-8 січня, матчі-відповіді – 28-29 січня.

Зінченко вперше після травми з'явився в старті Манчестер Сіті та допоміг Пепу вийти у півфінал Кубка ліги

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