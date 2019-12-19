Манкуніанське дербі для Зінченка та двобій Мідленда – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги

Відбулося жеребкування півфіналів Кубка англійської ліги. Боротьбу за трофей продовжують виключно представники англійської Прем'єр-ліги.
Чинний переможець турніру Манчестер Сіті зіграє дербі проти Манчестер Юнайтед. Натомість в іншому півфіналі зійдуться Лестер і Астон Вілла, інформує твіттер Кубка ліги.
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Пари 1/2 фіналу Кубка ліги:
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті
Лестер – Астон Вілла
Відзначимо, що на цій стадії дуель складається із двох матчів. Перші поєдинки зіграють 7-8 січня, матчі-відповіді – 28-29 січня.
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