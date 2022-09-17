"Він не інтегрований в гру Баварії. Я бачив його в Ліверпулі, де він часом грав через центр, але це не його позиція. Тепер він робить щось схоже у Баварії. Мане краще починати атаки глибше, тоді він щасливий.

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Зараз у Баварії інші ключові гравці – Сане, Мусіала, Ернандес. Про Мане навіть не згадують. Він здається ізольованим і рідко бере участь у командній грі. Баварія повинна взяти цю ситуацію під контроль.

Я думаю, що Мане слід посадити на лаву запасних, якщо він продовжить грати таку маленьку роль для Баварії. Звичайно, клуб може собі це дозволити, і, ймовірно, так стане краще. Є чудове готове тріо – Коман-Мусіала-Сане", – Goal цитує Хаманна, який сам встиг пограти за Ліверпуль та Баварію. З мерсисайдцями вигравав ЛЧ 2004/05.

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